В НХЛ высказались о возможности участия россиян в обновлённом формате Матча всех звёзд

Глава профсоюза игроков НХЛ Март Уолш заявил, что российские хоккеисты смогут принять участие в обновлённом формате Матча всех звёзд. Ранее сообщалось, что Матч всех звёзд будет представлять собой турнир три на три с участием пяти команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и команды остального мира. Российские хоккеисты смогут выступать за команду остального мира.

«Мы в Ассоциации игроков занимали чёткую позицию. Наши российские хоккеисты хотят играть в соревнованиях с лучшими и в идеальном мире мы бы хотели видеть их возвращение в международные турниры», — приводит слова Уолша Sportsnet.ca.

Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие команды сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере $ 2 млн.