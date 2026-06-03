«Каролина» забила самый быстрый гол в стартовых матчах финала Кубка Стэнли в XXI веке

В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев льда.

Николай Элерс забил уже на 25-й секунде первого матча, что стало третьим по скорости голом в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли в истории. Быстрее забивали только Сид Смит за «Торонто Мэйпл Лифс» в 1951 году (на 15-й секунде против «Монреаля») и Реджи Лич за «Филадельфию Флайерз» в 1976 году (на 21-й секунде в матче с «Монреалем»).