«Каролина» забила самый быстрый гол в стартовых матчах финала Кубка Стэнли в XXI веке
Поделиться
В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28
Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев льда.
Николай Элерс забил уже на 25-й секунде первого матча, что стало третьим по скорости голом в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли в истории. Быстрее забивали только Сид Смит за «Торонто Мэйпл Лифс» в 1951 году (на 15-й секунде против «Монреаля») и Реджи Лич за «Филадельфию Флайерз» в 1976 году (на 21-й секунде в матче с «Монреалем»).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2026
-
04:06
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
03:00
-
02:47
-
02:13
-
01:57
-
01:50
- 2 июня 2026
-
23:47
-
23:26
-
23:05
-
22:39
-
22:13
-
21:45
-
21:22
-
21:04
-
20:43
-
20:33
-
20:19
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:25
-
19:07
-
18:41
-
18:20
-
18:14
-
17:53
-
17:50
-
17:32
-
17:20
-
16:59
-
16:42