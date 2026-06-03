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«Каролина» забила самый быстрый гол в стартовых матчах финала Кубка Стэнли в XXI веке

«Каролина» забила самый быстрый гол в стартовых матчах финала Кубка Стэнли в XXI веке
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В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28    

Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев льда.

Николай Элерс забил уже на 25-й секунде первого матча, что стало третьим по скорости голом в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли в истории. Быстрее забивали только Сид Смит за «Торонто Мэйпл Лифс» в 1951 году (на 15-й секунде против «Монреаля») и Реджи Лич за «Филадельфию Флайерз» в 1976 году (на 21-й секунде в матче с «Монреалем»).

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