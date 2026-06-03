Иван Барбашёв забил первый гол в финале Кубка Стэнли среди россиян

В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс».
Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Вегаса» одну из шайб забросил российский нападающий Иван Барбашёв.
Это первый российский гол в финале плей-офф НХЛ. За «Каролину» выступают защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. За «Вегас» также играет форвард Павел Дорофеев.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Барбашёв принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.
Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.
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