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Иван Барбашёв забил первый гол в финале Кубка Стэнли среди россиян

Иван Барбашёв забил первый гол в финале Кубка Стэнли среди россиян
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В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
3 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42    

Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Вегаса» одну из шайб забросил российский нападающий Иван Барбашёв.

Это первый российский гол в финале плей-офф НХЛ. За «Каролину» выступают защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. За «Вегас» также играет форвард Павел Дорофеев.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Барбашёв принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

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