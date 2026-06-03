Видео заброшенной шайбы Ивана Барбашёва в финале Кубка Стэнли-2026

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отличился голом в ворота «Каролины Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026. Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче ничейный — 3:3.
Россиянин отличился голом на 21-й минуте встречи. Это первый российский гол в финале плей-офф НХЛ. Ассистировали на шайбу Ивана американец Джек Айкел и канадец Брейден Макнэбб. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео заброшенной шайбы россиянина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Барбашёв принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.
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