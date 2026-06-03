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Видео заброшенной шайбы Ивана Барбашёва в финале Кубка Стэнли-2026

Видео заброшенной шайбы Ивана Барбашёва в финале Кубка Стэнли-2026
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отличился голом в ворота «Каролины Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026. Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче ничейный — 3:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
3 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42    

Россиянин отличился голом на 21-й минуте встречи. Это первый российский гол в финале плей-офф НХЛ. Ассистировали на шайбу Ивана американец Джек Айкел и канадец Брейден Макнэбб. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео заброшенной шайбы россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Барбашёв принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.

Сетка плей-офф НХЛ — 2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ — 2025/2026
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