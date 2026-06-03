«Провёл хороший сезон в России». Генменеджер «Ванкувера» — о подписании Сафонова

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон высказался о подписании контракта с российским нападающим. Клуб подписал однолетний двусторонний контракт.

«Илья провёл хороший сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам нравятся его габариты и игровой профиль, и он получит все возможности побороться за место в составе на тренировочном лагере», — приводит слова Джонсона официальный сайт «Ванкувера».

Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка.

На драфте НХЛ 2021 года Сафонов был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс» в шестом раунде под общим 172-м номером.