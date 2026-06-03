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Барбашёв сократил отставание от Дорофеева в гонке российских снайперов этого Кубка Стэнли

Барбашёв сократил отставание от Дорофеева в гонке российских снайперов этого Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отличился голом в ворота «Каролины Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 и улучшил своё положение в гонке российских снайперов сезоне в плей-офф НХЛ. Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 3:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
3 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42    

Данная шайба стала для Ивана шестой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Он располагается на чистом втором месте в рейтинге российских снайперов данного турнира. Возглавляет гонку его одноклубник форвард Павел Дорофеев, в активе которого 10 заброшенных шайб. Павел также лидирует среди всех снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Тройку в данном рейтинге до сих пор замыкает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого четыре гола в 11 матчах.

Календарь плей-офф НХЛ — 2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ — 2025/2026
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Видео заброшенной шайбы Ивана Барбашёва в финале Кубка Стэнли-2026
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