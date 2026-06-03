Барбашёв сократил отставание от Дорофеева в гонке российских снайперов этого Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отличился голом в ворота «Каролины Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 и улучшил своё положение в гонке российских снайперов сезоне в плей-офф НХЛ. Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 3:3.

Данная шайба стала для Ивана шестой в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Он располагается на чистом втором месте в рейтинге российских снайперов данного турнира. Возглавляет гонку его одноклубник форвард Павел Дорофеев, в активе которого 10 заброшенных шайб. Павел также лидирует среди всех снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Тройку в данном рейтинге до сих пор замыкает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого четыре гола в 11 матчах.