Коллекционные карточки Овечкина показали лучший рост продаж среди звёзд НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на данный момент лидирует по росту продаж на рынке коллекционных карточек – целых 9,79%. Об этом сообщает Sky Box.

Рост продаж коллекционных карточек Фото: Sky Box

Речь идёт о специальных карточках с изображением игроков НХЛ, их статистикой, автографами или редкими версиями, которые выпускает компания Sky Box. На рынке спортивных коллекций карточки Александра Овечкина особенно востребованы после его рекорда по голам в НХЛ, а стоимость редких экземпляров может достигать тысяч долларов.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).