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Каролина Харрикейнз — Вегас Голден Найтс, результат матча 3 июня 2026, счёт 4:5, 1-й матч финала Кубка Стэнли 2025/2026

«Вегас» отыгрался с 0:2 и победил «Каролину» в первом матче финала КС, у Барбашёва гол
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В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 5:4.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 1-0.

Отметим, по ходу встречи «Голден Найтс» проигрывали со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход матча и добиться итоговой победы.

В составе хозяев шайбы забросили Николай Элерс (2), Джордан Стаал и Шейн Гостисбер.

У победителей голы записали на свой счёт Ши Теодор, Вильям Карлссон, Бретт Хауден, Томаш Гертл и российский форвард Иван Барбашёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Харрикейнз») и Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующий матч пройдёт 5 мая также в Роли.

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