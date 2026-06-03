«Вегас» отыгрался с 0:2 и победил «Каролину» в первом матче финала КС, у Барбашёва гол

В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 5:4.

Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 1-0.

Отметим, по ходу встречи «Голден Найтс» проигрывали со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход матча и добиться итоговой победы.

В составе хозяев шайбы забросили Николай Элерс (2), Джордан Стаал и Шейн Гостисбер.

У победителей голы записали на свой счёт Ши Теодор, Вильям Карлссон, Бретт Хауден, Томаш Гертл и российский форвард Иван Барбашёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Харрикейнз») и Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующий матч пройдёт 5 мая также в Роли.