Александр Овечкин получил награду Национальной премии интернет-контента

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом пятой Национальной премии интернет-контента, церемония вручения которой состоялась в Москве.

Премия интернет-контента Фото: Фото из телеграм-канала Овечкина

На мероприятии, собравшем более тысячи представителей медиаиндустрии, государственных структур, культуры и спорта, были отмечены лучшие социально значимые проекты в 22 номинациях. Овечкин получил награду в категории «Мир должен знать» за выдающиеся достижения в мировом хоккее. Организаторы отметили уникальное достижение россиянина — он стал единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось на протяжении 20 сезонов подряд забрасывать не менее 30 шайб.

На данный момент на счету Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 10 голов.