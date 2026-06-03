Дорофеев потерял лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев потерял лидерство в снайперской гонке нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
Нападающий не отметился результативными действиями в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4). На его счету осталось 10 голов в 17 играх плей-офф. Однако в данной встрече шайбу забросил одноклубник россиянина Бретт Хауден и опередил Дорофеева. В активе канадского форварда теперь 11 голов при аналогичном количестве игр.
На третьей строчке расположился представитель «Харрикейнз» Логан Стэнковен, на его счету девять заброшенных шайб в 14 матчах.
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