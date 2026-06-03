Дорофеев потерял лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев потерял лидерство в снайперской гонке нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Нападающий не отметился результативными действиями в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4). На его счету осталось 10 голов в 17 играх плей-офф. Однако в данной встрече шайбу забросил одноклубник россиянина Бретт Хауден и опередил Дорофеева. В активе канадского форварда теперь 11 голов при аналогичном количестве игр.

На третьей строчке расположился представитель «Харрикейнз» Логан Стэнковен, на его счету девять заброшенных шайб в 14 матчах.