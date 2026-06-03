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НХЛ следит за позицией IIHF по участию России в международных турнирах

НХЛ следит за позицией IIHF по участию России в международных турнирах
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В Национальной хоккейной лиге продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг возможного участия российских сборных в международных турнирах ближайших лет, включая перспективу Кубка мира по хоккею 2028 года.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на пресс-конференции с участием комиссара лиги Гэри Беттмэна отметил, что ключевым ориентиром для лиги остаётся позиция Международной федерации хоккея (IIHF) относительно допуска России к соревнованиям сезона-2026/27.

«Но опять же, мы немного забегаем вперёд, потому что они (IIHF) пока не приняли никаких решений относительно того, смогут ли россияне участвовать в каких-либо международных турнирах, запланированных на сезон-2026/27». Поэтому, очевидно, мы продолжаем следить за тем, что происходит. Мы не будем связаны их решением, но будем учитывать его, и оно будет иметь значение при определении нашего подхода к организации Кубка мира по хоккею», — приводит слова Дэйли пресс-служба НХЛ.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

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