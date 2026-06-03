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Сурин заявил, что «Локомотив» поможет ему в подготовке к отъезду в НХЛ

Сурин заявил, что «Локомотив» поможет ему в подготовке к отъезду в НХЛ
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Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин заявил, что клуб поможет ему в подготовке к НХЛ.

«В этом (в подготовке к НХЛ) мне поможет система «Локомотива», они уже и в этом году для меня многое сделали. Нужно окрепнуть и быть готовым ко всему, чтобы ехать туда без всяких сомнений. Чтобы не думать, а почему так произошло, если будет что‑то плохо» — сказал Сурин в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Ранее в мае появилась информация о том, что «Нэшвилл» намерен подписать контракт с 19‑летним Суриным, когда он станет свободным агентом. Об этом сообщил помощник генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз» и директор клуба по скаутингу Джефф Килти.

Сурин был выбран «Нэшвиллом» под общим 22‑м номером на драфте НХЛ 2024 года.

Действующий контракт Сурина с «Локомотивом» рассчитан до 31 мая 2027 года.

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