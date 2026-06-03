«Пап, это всё для вас, победа для вас с мамой». Сурин — о том, кому посвятил победу в КГ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что завоевал два Кубка Гагарина, благодаря семье.

«Звоню я после второго кубка, уже в поезде едем обратно в Ярославль. Звоню отцу и говорю: «Пап, это всё для вас, победа для вас с мамой. Неужели ты мог поверить, когда отправлял меня играть в «Буран» в хоккей, что я буду играть в КХЛ, что я буду выигрывать два кубка?». Папа ответил: «Я знал». Папа хорошо понимает меня просто и понимает какой я сам по себе человек. Для меня нет такого, что я буду радоваться всё время тому, что у меня есть. Мне всё время надо больше. И он, я думаю, это знал, и понимает, что я не могу насытиться, тем что уже когда-то выиграл. Я думаю — любой спортсмен должен быть таким, неважно где ты: в хоккее или в футболе» — сказал Сурин в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд. В завершившемся плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 22 встречах.

Действующее соглашение 19‑летнего Сурина с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.