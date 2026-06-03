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Овечкин: в какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну представляю

Овечкин: в какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну представляю
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с эмоциональной речью на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента, которая прошла в Москве.

Получая награду в номинации «Мир должен знать», российский хоккеист заявил, что всегда ощущает ответственность за страну, которую представляет на международной арене.

«В какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну представляю. Россия лучшая. Мы чемпионы!», — сказал Овечкин со сцены.

Слова нападающего вызвали аплодисменты зала и стали одним из самых обсуждаемых моментов церемонии. Сам хоккеист был отмечен за выдающийся вклад в популяризацию российского спорта и уникальные достижения в НХЛ.

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