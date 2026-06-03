«Вегас» обновил клубный рекорд по победам в плей-офф НХЛ
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В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли со счётом 5:4. Данная победа стала седьмой подряд для «Голден Найтс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
Семь побед подряд стали новым клубным рекордом «Вегаса» в плей-офф. При этом до абсолютного рекорда НХЛ клубу ещё далеко — лучшая серия побед в истории Кубка Стэнли составляет 11 матчей подряд. Этот результат покорялся сразу трём командам: «Чикаго Блэкхокс» и «Питтсбургу Пингвинз» в 1992 году, а также «Монреаль Канадиенс» в 1993-м.
Следующий матч текущей финальной серии пройдёт 5 мая также в Роли.
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