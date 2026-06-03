«Вегас» обновил клубный рекорд по победам в плей-офф НХЛ

В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли со счётом 5:4. Данная победа стала седьмой подряд для «Голден Найтс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Семь побед подряд стали новым клубным рекордом «Вегаса» в плей-офф. При этом до абсолютного рекорда НХЛ клубу ещё далеко — лучшая серия побед в истории Кубка Стэнли составляет 11 матчей подряд. Этот результат покорялся сразу трём командам: «Чикаго Блэкхокс» и «Питтсбургу Пингвинз» в 1992 году, а также «Монреаль Канадиенс» в 1993-м.

Следующий матч текущей финальной серии пройдёт 5 мая также в Роли.