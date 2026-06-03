Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 3 июня 2026 года

Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 3 июня 2026 года
Комментарии

В ночь на 3 июня прошёл первый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат первого матча финала Кубка Стэнли на 3 июня 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:5.

Счёт в серии финала Кубка Стэнли — 2026:
«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 0-1.

Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.

Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4-1.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android