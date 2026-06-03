Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

3 июня главные новости спорта, хоккей, Кубок Стэнли, КХЛ, теннис, WTA, Ролан Гаррос, футбол, РПЛ, Испания, Италия, ЧМ-2026

«Вегас» обыграл «Каролину», Зверев сыграет с Меншиком в полуфинале «РГ». Главное к утру
Комментарии

Волевая победа «Вегас Голден Найтс» над «Каролиной Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, немецкий теннисист Александр Зверев встретится в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с чехом Якубом Меншиком, мадридский «Реал» завершил подписание правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса из «Интера». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вегас» отыгрался с 0:2 и победил «Каролину» в первом матче финала КС, у Барбашёва гол.
  2. Якуб Меншик обыграл Жоао Фонсеку и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026.
  3. «Реал» завершил подписание Дензела Думфриса из «Интера» — Фабрицио Романо.
  4. В НХЛ прокомментировали возможный бойкот турниров в случае возвращения сборной России.
  5. «Реал» сделал заявление на фоне скандальных высказываний кандидата в президенты Рикельме.
  6. 12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026.
  7. Дорофеев потерял лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026.
  8. «Ванкувер» объявил о подписании контракта с российским нападающим Сафоновым.
  9. В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026.
  10. Ромелу Лукаку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных.
Материалы по теме
Топ-события среды: финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос», футбол и «Зенит» против «Локо»
Топ-события среды: финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос», футбол и «Зенит» против «Локо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android