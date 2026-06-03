«Вегас» обыграл «Каролину», Зверев сыграет с Меншиком в полуфинале «РГ». Главное к утру
Волевая победа «Вегас Голден Найтс» над «Каролиной Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, немецкий теннисист Александр Зверев встретится в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с чехом Якубом Меншиком, мадридский «Реал» завершил подписание правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса из «Интера». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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