«Вегас» обыграл «Каролину», Зверев сыграет с Меншиком в полуфинале «РГ». Главное к утру

Волевая победа «Вегас Голден Найтс» над «Каролиной Харрикейнз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, немецкий теннисист Александр Зверев встретится в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с чехом Якубом Меншиком, мадридский «Реал» завершил подписание правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса из «Интера». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».