Победа «Вегаса» в первом гостевом матче финальной серии с «Каролиной» стала исторической

В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли со счётом 5:4. По ходу первого периода «Голден Найтс» уступали со счётом 0:2.

«Рыцари» стали первой гостевой командой в истории НХЛ, отыгравшей дефицит в две шайбы и победившей в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Данная победа стала седьмой подряд для «Голден Найтс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Семь побед подряд стали новым клубным рекордом «Вегаса» в плей-офф.

Следующий матч текущей финальной серии пройдёт 5 мая также в Роли.