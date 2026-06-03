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Победа «Вегаса» в первом гостевом матче финальной серии с «Каролиной» стала исторической

Победа «Вегаса» в первом гостевом матче финальной серии с «Каролиной» стала исторической
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В ночь со 2 на 3 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился первый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли со счётом 5:4. По ходу первого периода «Голден Найтс» уступали со счётом 0:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

«Рыцари» стали первой гостевой командой в истории НХЛ, отыгравшей дефицит в две шайбы и победившей в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Данная победа стала седьмой подряд для «Голден Найтс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Семь побед подряд стали новым клубным рекордом «Вегаса» в плей-офф.

Следующий матч текущей финальной серии пройдёт 5 мая также в Роли.

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