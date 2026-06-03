Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по времени между голами в финалах Кубка Стэнли

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забросил шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1). Стаал отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург Пингвинз». Этот перерыв между двумя голами в финалах стал рекордным в истории НХЛ – 16 лет 358 дней.

В финальной серии 2009 года с «Детройт Ред Уингз» (4-3) он забросил две шайбы – вторую в шестом матче (2:1), состоявшемся 9 июня. Джордан на четыре дня превзошёл рекорд, ранее установленный его братом Эриком (16 лет 354 дня между голами за «Каролину» в 2006-м и «Флориду» в 2023-м).

Стаал сравнял счёт во втором периоде (3:3). Этот гол стал для 37-летнего игрока третьим в текущем плей-офф НХЛ. На его счету 6 (3+3) очков в 14 играх.

Отметим, что Эрик Стаал тогда тоже отличился в первом матче финальной серии с «Вегасом» (2:5, итог – 1-4).