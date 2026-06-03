«Вегас» сыграл чуть лучше нас». Капитан «Каролины» — о поражении в первом матче финала

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высказался о поражении в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).

«Я думаю, они сыграли чуть лучше нас. Они выполнили свой план на игру, активно прессинговали и играли в нашей зоне. Они реализовали свои моменты. У нас также были хорошие моменты, игра могла завершиться по-другому. Но нам нужно играть лучше. Мы проанализируем это поражение и вернёмся сильнее во второй игре», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

Стаал отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург Пингвинз». Этот перерыв между двумя голами в финалах стал рекордным в истории НХЛ – 16 лет 358 дней.