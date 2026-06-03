«Вегас» сыграл чуть лучше нас». Капитан «Каролины» — о поражении в первом матче финала
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Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высказался о поражении в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
«Я думаю, они сыграли чуть лучше нас. Они выполнили свой план на игру, активно прессинговали и играли в нашей зоне. Они реализовали свои моменты. У нас также были хорошие моменты, игра могла завершиться по-другому. Но нам нужно играть лучше. Мы проанализируем это поражение и вернёмся сильнее во второй игре», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.
Стаал отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург Пингвинз». Этот перерыв между двумя голами в финалах стал рекордным в истории НХЛ – 16 лет 358 дней.
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