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«Дедушка фото попросил». Е. Кузнецов сфотографировался с главой НХЛ на финале Кубка Стэнли

«Дедушка фото попросил». Е. Кузнецов сфотографировался с главой НХЛ на финале Кубка Стэнли
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Известный российский хоккеист Евгений Кузнецов присутствовал на первом матче финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

Россиянин сделал совместную фотографию с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном. Кузнецов опубликовал фото в соцсети и подписал: «Дедушка фото попросил, я не смог отказать!»

Фото: Личный архив Кузнецова

Также Кузнецов фотографировался с болельщиками «Каролины». «Ляя, узнают же меня всё-таки!» – подпись к фото с болельщиками.

Фото: Личный архив Кузнецова

Евгений выступал за «Каролину» в 2024 году, в составе команды нападающий провёл 20 матчей и набрал семь очков (два гола и пять передач). Отметим, что Кузнецов выигрывал Кубок Стэнли, будучи хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».

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