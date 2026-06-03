«Дедушка фото попросил». Е. Кузнецов сфотографировался с главой НХЛ на финале Кубка Стэнли

Известный российский хоккеист Евгений Кузнецов присутствовал на первом матче финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).

Россиянин сделал совместную фотографию с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном. Кузнецов опубликовал фото в соцсети и подписал: «Дедушка фото попросил, я не смог отказать!»

Фото: Личный архив Кузнецова

Также Кузнецов фотографировался с болельщиками «Каролины». «Ляя, узнают же меня всё-таки!» – подпись к фото с болельщиками.

Фото: Личный архив Кузнецова

Евгений выступал за «Каролину» в 2024 году, в составе команды нападающий провёл 20 матчей и набрал семь очков (два гола и пять передач). Отметим, что Кузнецов выигрывал Кубок Стэнли, будучи хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».