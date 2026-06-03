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«Нам очень повезло». Торторелла оценил победу «Вегаса» в первом матче финала с «Каролиной»

«Нам очень повезло». Торторелла оценил победу «Вегаса» в первом матче финала с «Каролиной»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла оценил победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4, 0-1). «Рыцари» проигрывали 0:2 к середине первого периода.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

«Даже когда мы проигрывали 0:2, я всё равно считал, что в целом мы играем неплохо. Я думаю, нам нужно быть терпеливыми. Во многих аспектах нашей игры, я думаю, требуется терпение. Когда вы немного нервничаете против этой команды, они могут этим воспользоваться. Они настолько хороши. Поэтому я думаю, что мы понимаем, как нам нужно играть.

Я не думаю, что дело было в том, что мы расслабились в начале матча, потому что у нас были хорошие смены, но моментами мы теряли свою игру. Сопернику не нужно многого, чтобы этим воспользоваться. Мы извлекли из этого урок. Нам очень повезло. Мы выиграли игру, но из этого матча мы извлекли некоторые уроки, которые нам предстоит усвоить во второй игре», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

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