Бриндамор высказался о поражении «Каролины» в первом матче финальной серии с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).

«Иногда мы выглядели потерянно в обороне. Но они заставляли нас так играть, и мы не очень хорошо справлялись с давлением. Иногда давления не было, и мы несколько раз принимали неверные решения с шайбой, и соперник этим пользовался.

Мы не лучшим образом сыграли в большинстве. Передачи были… когда у нас были возможности, шайба оказывалась в коньках. Это то, что я действительно заметил. В большинстве важна реализация. Нужно делать хорошие передачи, когда есть шанс, а мы этого не делали», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.