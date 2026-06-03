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Бриндамор высказался о поражении «Каролины» в первом матче финальной серии с «Вегасом»

Бриндамор высказался о поражении «Каролины» в первом матче финальной серии с «Вегасом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5, 0-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

«Иногда мы выглядели потерянно в обороне. Но они заставляли нас так играть, и мы не очень хорошо справлялись с давлением. Иногда давления не было, и мы несколько раз принимали неверные решения с шайбой, и соперник этим пользовался.

Мы не лучшим образом сыграли в большинстве. Передачи были… когда у нас были возможности, шайба оказывалась в коньках. Это то, что я действительно заметил. В большинстве важна реализация. Нужно делать хорошие передачи, когда есть шанс, а мы этого не делали», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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