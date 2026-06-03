«Мы никогда не сдаёмся». Гертл высказался о волевой победе «Вегаса» в первом матче финала

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл прокомментировал победу в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4, 1-0). Форвард стал автором победной шайбы на последних минутах третьего периода. «Вегас» уступал в середине первого периода со счётом 0:2.

«Это была потрясающая победа. Это наша история на протяжении всего сезона, мы никогда не сдаёмся. Неважно, ведём мы или проигрываем, мы просто продолжаем играть в свою игру.

Конечно, когда забиваешь победный гол, это очень приятно, но я просто горжусь командными усилиями, каждым игроком. Дело не всегда в голах, а в деталях. Важные заблокированные броски, все эти маленькие сейвы клюшкой — всё это имеет значение в это время года. После не очень удачного начала матча, я думаю, мы сделали много хороших вещей», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.