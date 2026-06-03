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«Мы никогда не сдаёмся». Гертл высказался о волевой победе «Вегаса» в первом матче финала

«Мы никогда не сдаёмся». Гертл высказался о волевой победе «Вегаса» в первом матче финала
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл прокомментировал победу в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4, 1-0). Форвард стал автором победной шайбы на последних минутах третьего периода. «Вегас» уступал в середине первого периода со счётом 0:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28     2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30     2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35     3:3 Стаал (Миллер) – 32:42     3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21     4:4 Гостисбер – 51:19     4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36    

«Это была потрясающая победа. Это наша история на протяжении всего сезона, мы никогда не сдаёмся. Неважно, ведём мы или проигрываем, мы просто продолжаем играть в свою игру.

Конечно, когда забиваешь победный гол, это очень приятно, но я просто горжусь командными усилиями, каждым игроком. Дело не всегда в голах, а в деталях. Важные заблокированные броски, все эти маленькие сейвы клюшкой — всё это имеет значение в это время года. После не очень удачного начала матча, я думаю, мы сделали много хороших вещей», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.

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