Стали известны детали контракта Ильи Сафонова с «Ванкувером»

Стали известны детали контракта нападающего Ильи Сафонова с «Ванкувер Кэнакс». Соглашение рассчитано на один сезон-2026/2027 и носит двусторонний характер. Как сообщает портал PuckPedia, зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 950 тыс. Из них $ 100 тыс. являются подписным бонусом и будут выплачены сразу. На уровне АХЛ зарплата россиянина составит лишь $ 87,5 тыс.

25-летний Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 минуты штрафа и показатель полезности «+18». По количеству голов он стал шестым в команде, а по показателю полезности занял четвёртое место.

В плей-офф форвард сыграл 20 матчей, записав на свой счёт 9 (2+7) очков и 12 минут штрафа. На драфте НХЛ 2021 года Сафонов был выбран клубом «Чикаго Блэкхоукс» в шестом раунде под общим 172-м номером.