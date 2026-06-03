Защитник «Каролины» назвал отличие в игре соперников по плей-офф — «Вегаса» и «Монреаля»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шейн Гостисбер назвал отличия в игре «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». «Ураганы» уступили «рыцарям» в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 4:5.

«Они отлично играют в прессинге. Они доводят до конца каждый силовой приём — возможно, они играют немного иначе, чем «Монреаль». Возможно, к этому нужно привыкнуть, но для нас важно выводить шайбу из зоны. Тот, кто лучше будет выводить шайбу, добьётся большего успеха, поэтому, очевидно, нам просто нужно это исправить во второй игре», — цитирует Гостисбера пресс-служба клуба.

«Каролина» обыграла «Монреаль» в пяти матчах финала Восточной конференции НХЛ.