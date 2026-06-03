Защитник «Каролины» назвал отличие в игре соперников по плей-офф — «Вегаса» и «Монреаля»
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Шейн Гостисбер назвал отличия в игре «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». «Ураганы» уступили «рыцарям» в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 4:5.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
«Они отлично играют в прессинге. Они доводят до конца каждый силовой приём — возможно, они играют немного иначе, чем «Монреаль». Возможно, к этому нужно привыкнуть, но для нас важно выводить шайбу из зоны. Тот, кто лучше будет выводить шайбу, добьётся большего успеха, поэтому, очевидно, нам просто нужно это исправить во второй игре», — цитирует Гостисбера пресс-служба клуба.
«Каролина» обыграла «Монреаль» в пяти матчах финала Восточной конференции НХЛ.
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