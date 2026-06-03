«Мы не паниковали». Форвард «Вегаса» — о волевой победе над «Каролиной» в первом матче
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден высказался о волевой победе в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4, 1-0). В середине первого периода «рыцари» уступали со счётом 0:2.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
«Мы не паниковали. Впереди было ещё много хоккея, и мы доказали, что можем отыгрываться после отставания. Поэтому мы просто успокоились и сказали себе: «Просто приступайте к работе, верьте в себя, верьте в свою игру, и всё получится». Думаю, это многое говорит о нашей атмосфере в раздевалке, о лидерстве, об опыте, который есть у каждого. Это очень важно, и сегодня мы это продемонстрировали», — цитирует Хаудена пресс-служба клуба.
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