«Мы не паниковали». Форвард «Вегаса» — о волевой победе над «Каролиной» в первом матче

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден высказался о волевой победе в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4, 1-0). В середине первого периода «рыцари» уступали со счётом 0:2.

«Мы не паниковали. Впереди было ещё много хоккея, и мы доказали, что можем отыгрываться после отставания. Поэтому мы просто успокоились и сказали себе: «Просто приступайте к работе, верьте в себя, верьте в свою игру, и всё получится». Думаю, это многое говорит о нашей атмосфере в раздевалке, о лидерстве, об опыте, который есть у каждого. Это очень важно, и сегодня мы это продемонстрировали», — цитирует Хаудена пресс-служба клуба.