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СКА подписал контракт с защитником Владиславом Сёминым

СКА подписал контракт с защитником Владиславом Сёминым
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СКА подписал контракт с защитником Владиславом Сёминым. Соглашение с 28-летним игроком обороны рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сёмин в сезоне-2017/2018 дебютировал в ВХЛ и КХЛ, был признан лучшим новичком сезона во Всероссийской хоккейной лиге. В том же году в составе сборной России сыграл на молодёжном чемпионате мира, команда заняла пятое место.

В 2019-м стал бронзовым призёром чемпионата России в составе СКА. Покинул систему петербуржцев после сезона-2019/2020, перешёл в «Металлург», за который отыграл два года. Также выступал в ВХЛ за «Ермак» и «Рубин». В сезоне-2022/2023 провёл два матча за «Барыс», в основном продолжая выступать за «Рубин». В 2023-м подписал контракт с «Ладой», в которой отыграл три сезона, был ассистентом капитана.

Всего в КХЛ на счету Сёмина 255 матчей и 32 (7+25) очка при показателе полезности «-22».

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