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«Торпедо» подписало контракт с нападающим Майклом Веккионе

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Майклом Веккионе
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«Торпедо» подписало контракт с нападающим Майклом Веккионе. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, соглашение рассчитано на один год.

Сезон-2025/2026 нападающий провёл в «Барысе», за который сыграл 65 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

Веккионе в сезоне-2016/2017 был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи.

С 2017-го по 2019-й выступал в системе «лётчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона — за «Херши Бэрс». С «медведями» Веккионе два года подряд брал главный трофей лиги — Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звёзд — 2023.

Всего в АХЛ Веккионе провёл 538 матчей и набрал 331 (148+183) очко при показателе полезности «+18».

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