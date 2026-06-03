В «Торпедо» оценили подписание контракта с американским форвардом Веккионе

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о подписании контракта с нападающим Майклом Веккионе. Соглашение с американским форвардом рассчитано на один год.

«За время своей карьеры Майкл заслуженно получил репутацию универсального нападающего, который может быть одинаково полезным как при игре на краю, так и в центре. Этот фактор, а также его кубковый опыт и личностные качества командного игрока, стали определяющими для нас при его подписании. Верим, что он станет важной частью «Торпедо» и поможет команде выполнить поставленные на новый сезон задачи», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.