Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею может провести товарищеский матч в Дубае.

«Это всё возможно, чтобы провести там товарищеский матч. Начнём с юниорских турниров. Привезём туда нашу академию «Красная Машина». Хотим сыграть с канадцами и американцами. Именно в Дубае показать высокий уровень российской программы.

Я уверен, что наши дети создадут серьёзную конкуренцию в любом возрасте канадским ребятам. Мы с ними на связи, смотрим их тренировки. И видим, что российские хоккеисты могут успешно с ними играть. И если они будут их побеждать в возрасте 10–12 лет и дальше, то конечно, они победят их и на взрослом уровне. Эту работу надо вести с самого нуля. Мы должны побеждать канадцев с четырёх лет. А это индивидуальное развитие каждого хоккеиста, которому мы должны дать много льда. Мы дадим им больше и лучше, чем дают в Канаде», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».