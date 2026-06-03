Назаров: удивительно, как Тардиф попал в Зал славы ИИХФ. Видимо, возомнил себя Наполеоном

Известный тренер Андрей Назаров высказался о включении в Зал славы хоккея действующего президента ИИХФ Люка Тардифа.

«Удивительно слышать, что наш старый знакомый пиренейский ослик — Люк Тардиф каким-то образом попал в Зал славы ИИХФ. Рядом с такими легендами, как Никлас Кронвалль и Патрис Бержерон появился человек, в буквальном смысле слова разваливший мировой хоккей и превративший чемпионаты мира в фарс. Сам захотел в Зал славы — сам туда себя и ввёл. Видимо, Тардиф решил превратить ИИХФ в какую-то колониальную систему и возомнить себя Наполеоном, как это было в его родной Франции. Но мы все знаем, чем это в итоге закончилось. Хорошо, что скоро пройдут выборы нового главы организации и больше мы Тардифа на руководящей должности не увидим», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.