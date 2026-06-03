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Андрей Назаров отреагировал на открытие трансферного окна в КХЛ и ряд громких сделок

Андрей Назаров отреагировал на открытие трансферного окна в КХЛ и ряд громких сделок
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Известный тренер Андрей Назаров оценил первые сделки после открытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге.

«Июнь в КХЛ традиционно получается очень богатым на события, ведь открылось трансферное окно. Уже сейчас можно наблюдать, как топ-клубы активно усиливают свои составы. Да, не обходится без хитростей и лазеек в регламенте, но ведь никто ничего не нарушает. Значит, нужно дорабатывать определённые механизмы, убирать существующие лазейки. Для агентов и менеджеров сейчас самый пик работы, зато болельщики, пока их любимые команды находятся в отпуске, могут понаблюдать за перестановками в составах. Это всегда вызывает большой ажиотаж. Думаю, что следующий сезон в КХЛ получится ещё более сильным и интересным, нежели предыдущий», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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