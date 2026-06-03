Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» произвёла обмен игроками с хоккейным клубом «Сочи»

«Сибирь» произвёла обмен игроками с хоккейным клубом «Сочи»
Комментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» произвёл обмен с хоккейным клубом «Сочи», в результате которого новосибирскую команду пополнил 26-летний нападающий Сергей Попов, а в обратном направлении последовал 26-летний защитник Тимур Ахияров. Срок соглашения с Поповым — до 31 мая 2027 года.

Сергей Попов — уроженец подмосковного Королёва, выступал в OHL за «Кингстон Фронтенакс», «Лондон Найтс», «Оуэн-Саунд Аттак». Также играл за финский клуб «Пелиитат» во второй лиге Финляндии.

Прошлый сезон провёл в «Сочи», сыграл 66 матчей, забросил 11 шайб и отдал 16 передач. Всего в КХЛ на счету игрока 240 матчей (все — за «Сочи), 45 шайб и 41 передача.

Тимур Ахияров провёл за «Сибирь» шесть сезонов: 245 матчей, забросил 13 шайб и отдал 17 передач.

Материалы по теме
Официально
22-летний нападающий пополнил состав «Сибири» в результате обмена с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android