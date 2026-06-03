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«Сочи» подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым

«Сочи» подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым
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«Сочи» подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с вратарём рассчитано сроком на один год.

Бочаров присоединился к «Ладе» в минувшем сезоне и отыграл за тольяттинский клуб 43 игры. В составе автозаводцев 31-летний голкипер одержал 10 побед при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 3,21. 1 июня хоккеист покинул «Ладу» в связи с истечением срока контракта.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету 31-летнего Бочарова 316 матчей, в которых вратарь отразил 92% бросков с коэффициентом надёжности 2.37. Вратарь выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Торпедо» и «Ладу».

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