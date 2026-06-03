«Адмирал» заключил контракт с защитником Константином Лучевниковым до конца сезона-2027/2028. Также подписан трёхлетний контракт с нападающим Александром Точилкиным, пробный контракт с защитником Романом Мануховым и двусторонний контракт на один сезон с нападающим Максимом Мусоровым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Лучевников — воспитанник челябинской хоккейной школы «Мечел». Защитник всю карьеру провёл в командах системы «Ак Барса». На его счету шесть сезонов в КХЛ и 209 матчей в лиге, в которых он набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+42». В прошлом сезоне за казанцев Лучевников провёл 35 матчей и отметился пятью результативными передачами.

Точилкин выступал за молодёжные команды «Спартак» и «Кузнецкие Медведи». В составе новокузнецкой команды в 33 матчах набрал 36 очков (15+21). Параллельно привлекался к играм ВХЛ.

Манухов выступал в КХЛ за «Локомотив», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Авангард» и «Трактор», а последние два сезона провёл в ХК «Сочи». Всего в КХЛ защитник сыграл 388 матчей и набрал 64 очка (7+57). В 2018 году в составе казанцев стал обладателем Кубка Гагарина.

Мусоров в КХЛ за «барсов» сыграл 75 матчей и набрал 9 очков (4+5).