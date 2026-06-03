«Амур» подписал контракт с голкипером Александром Трушковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение с вратарём будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Мы считаем, что для того, чтобы распределить нагрузку на наших вратарей по ходу сезона, Максу Дорожко нужен опытный квалифицированный помощник. Поэтому нашли этот вариант с подписанием Александра Трушкова, у которого за плечами девять сезонов в КХЛ. В том числе, есть и опыт игры на Дальнем Востоке. Оценивали не только его мастерство, но и человеческие качества. Считаем, что это очень достойная кандидатура на позицию напарника для Макса Дорожко», — цитирует генерального менеджера «Амура» Никиту Точицкого пресс-служба хабаровского клуба.

Трушков дебютировал в КХЛ в 2014 году и выступал за «Спартак», «Адмирал», «Химик» и «Ладу». Последние пять лет защищал ворота тольяттинского коллектива. Провёл в общей сложности 194 матча и одержал 82 победы. В прошедшем сезоне записал в свой актив три матча «на ноль».