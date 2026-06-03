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Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо»
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Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошёл к концу.

Белорусский игрок обороны провёл четыре сезона в московском «Динамо». В составе бело-голубых 41-й номер провёл 219 матчей и набрал 33 (6+27) очка. Вместе с динамовцами Кирилл стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). В сезоне-2025/2026 Готовец провёл 22 матча без набранных очков. В сезоне-2024/2025 белорусский защитник провёл за москвичей 59 матчей, в которых заработал 15 очков (1+14).

До московского клуба Готовец два года провел в «Авангарде», с которым в 2021-м выиграл Кубок Гагарина. А до омской команды белорус три сезона провёл в минском «Динамо».

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