Роман Ротенберг назвал сходства хоккеиста Вадима Шипачёва и футболиста Лионеля Месси

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что хоккеист Вадим Шипачёв похож на футболиста Лионеля Месси в плане игрового интеллекта.

– Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу? Кому отдаёте симпатии? Любите ли этот вид спорта?

– Я всегда люблю смотреть за Лео Месси. Наблюдаю, как он играет за счёт своего интеллекта. Хочу сказать всем тренерам, чтобы они смотрели не только на физические тесты своих игроков, но и на их высокий интеллект. Это ведь решающий фактор в важных матчах, как и скорость принятия решений.

– Кто Месси в хоккее, если говорить об IQ?

– Кучеров, Капризов, Паша Дацюк, Вадим Шипачёв. Ведь не просто так Шипачёв стал главным рекордсменом КХЛ по очкам. Он сделал это за счёт интеллекта. Шипачёв – наш Месси, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 39-летний Шипачёв преодолел отметку в 1000 очков и является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (1027 очков в 1134 играх).