Фетисов: Овечкину будет непросто играть в КХЛ, лига здесь непростая

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину следует провести ещё один сезон в НХЛ.

«У него сейчас есть миссия — нужно забить ещё 11 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб с учётом плей-офф. КХЛ подождёт. К тому же Овечкину будет непросто здесь играть. Это мой ему совет. Надо провести один официальный матч за московское «Динамо», сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру. Лига здесь непростая. Моё мнение: Саше нужно провести в НХЛ ещё как минимум один сезон, побить рекорд, а потом уже думать о КХЛ», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».