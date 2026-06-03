В Матче звёзд НХЛ россияне могут сыграть в сборной «Остального мира» в турнире 3x3

НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) объявили о новом формате проведения Матча звёзд. В 2027 году звёздный уикенд пройдёт 5-6 февраля на UBS Arena на Лонг-Айленде. Мероприятие станет первым за три года – в 2025 году оно не состоялось из-за проведения Турнира четырёх наций, в 2026 году его не было из-за Олимпиады в Италии.

В Матче звёзд — 2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3x3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки лиги смогут принять участие в Матче звёзд — 2027 и выступят в составе «Остального мира».

Каждая команда проведёт четыре пятиминутных матча в рамках кругового турнира. В случае ничьей не будет овертайма или серии буллитов.

Фото: NHL

Две лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в десятиминутный финал по следующей системе начисления очков: два очка — за победу, одно очко — за ничью и ноль очков — за поражение. Команда-победитель получит приз в размере $ 2 млн.