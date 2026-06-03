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Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлением относительно допуска сборной России

Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлением относительно допуска сборной России
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Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен выступил с заявлением относительно возможного допуска национальной команды России к международным соревнованиям.

«Позиция Федерации хоккея Финляндии по российскому вопросу остаётся прежней. Мы также не вели переговоров по этой теме ни с одной стороной.

Международная федерация хоккея продолжает рассматривать ситуацию вокруг России так же, как и раньше. При этом никаких решений о сроках возможного возвращения России на международные турниры принято не было», — приводит слова Хиетанена сайт Федерации хоккея Финляндии.

Напомним, Федерация хоккея Финляндии выступает за продолжение отстранения сборной России.

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