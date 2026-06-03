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Патрик Элиаш назначен генеральным менеджером сборной Чехии

Патрик Элиаш назначен генеральным менеджером сборной Чехии
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Пресс-служба Федерации хоккея Чехии объявила, что Патрик Элиаш назначен генеральным менеджером национальной команды, а Ричард Крал стал помощником главного тренера.

Патрик Элиаш — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз». В составе национальной команды он выиграл бронзу на Олимпийских играх, а также две бронзовые медали чемпионатов мира. Последние три сезона специалист работал спортивным консультантом в ХК «Славия».

«Патрик — признанная личность не только в нашей стране. Он хорошо разбирается в игроках НХЛ, а благодаря своей работе в Чехии в последние годы — и в игроках здесь, у нас дома. Он обладает управленческими навыками, считаю, что он принесёт пользу чешскому хоккею», — заявил президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик.

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