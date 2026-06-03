Фетисов призвал россиян бойкотировать Матч звёзд НХЛ в новом формате

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ, где российские хоккеисты могут сыграть в турнире 3x3 в команде «Остального мира».

«Считаю, это безобразие. Я бы возмутился, и наши ребята должны занять какую-то позицию. Наши ребята должны быть более настойчивыми в своих правах. У нас играют мегазвёзды, являющиеся кумирами мальчишек. Я бы возмутился, с какой стати все будут играть под своим флагом, а мы — как остальной мир. Непонятно, для чего лига это делает, каким образом всё это будет меняться. Все играют в разных командах и представляют разные страны с такими же игроками, нет конфликтов внутри. Как бы ни старались, столкнуть лбами не получалось.

Я играл в НХЛ, где и шведы, и финны, и канадцы, и американцы, и все нацелены на один результат. И всё это надуманно. Позиция наших ребят должна быть однозначной: если мы без флага, то без нас», — цитирует Фетисова ТАСС.