Олимпийский чемпион высказался о проблемах с глубиной состава у «Салавата Юлаева»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал работу «Салавата Юлаева» на трансферном рынке.

— К сожалению, большая шестёрка Востока, похоже, окончательно превращается в пятёрку. Уфа явно выпадает — второе лето подряд у «Салавата Юлаева» очень много потерь. Финансовые проблемы можно было бы компенсировать внутренней работой, но в системе нет необходимого воспроизводства игроков, это показывают результаты «Тороса» и «Толпара».

— Говорят, что Уфа сохранит своего снайпера Ремпала.

— Судя по прессе, это только предварительная договорённость. По сути, писана вилами на воде — если учесть активность и финансовые возможности восточных конкурентов.

Но даже если договорятся по Ремпалу, плотности состава у команды всё равно нет. Пока «Салават» подписал только капитана Панина. Но ему уже 40 лет, при всём уважении это лидер раздевалки, а не льда.

На фоне Уфы куда активнее на рынке выглядят даже «Сибирь» и «Амур», которые ранее «Салавату» всегда уступали. Если так будет продолжаться и дальше, Уфе придётся забыть об успехах последних двух сезонов — и очень серьёзно бороться за путевку в плей-офф, — цитирует Светлова Russia-Hockey.