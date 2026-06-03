Роман Ротенберг рассказал, за кем следит в финале Кубка Стэнли — 2026

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (0-1).

«Смотрю финальную серию НХЛ. Никишин мог сравнять счёт в первой игре за 10 секунд до конца. Поддерживаю наших ребят и слежу за ними, поэтому фаворита не назову. Слежу за своими ребятами, за Никишиным. За Дорофеевым тоже, но Никишин мне ближе.

Россиянин станет обладателем Кубка Стэнли? Так и должно быть, потому что мы самая великая хоккейная держава в мире. Разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию? Нужно спросить у Гэри Беттмэна», – цитирует Ротенберга Metaratings.