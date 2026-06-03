Роман Ротенберг рассказал, за кем следит в финале Кубка Стэнли — 2026
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (0-1).
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25 2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08 2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28 2:2 Барбашёв (Айкел, Макнэбб) – 20:30 2:3 Карлссон (Марнер, Хауден) – 24:35 3:3 Стаал (Миллер) – 32:42 3:4 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 41:21 4:4 Гостисбер – 51:19 4:5 Гертл (Сиссонс, Теодор) – 56:36
«Смотрю финальную серию НХЛ. Никишин мог сравнять счёт в первой игре за 10 секунд до конца. Поддерживаю наших ребят и слежу за ними, поэтому фаворита не назову. Слежу за своими ребятами, за Никишиным. За Дорофеевым тоже, но Никишин мне ближе.
Россиянин станет обладателем Кубка Стэнли? Так и должно быть, потому что мы самая великая хоккейная держава в мире. Разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию? Нужно спросить у Гэри Беттмэна», – цитирует Ротенберга Metaratings.
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