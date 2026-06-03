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Валерий Каменский оценил новый формат Матча звёзд НХЛ

Валерий Каменский оценил новый формат Матча звёзд НХЛ
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал новый формат Матча звёзд НХЛ, где российские хоккеисты могут сыграть в турнире 3x3 в команде «Остального мира».

«Если бы в решении лиги присутствовал элемент политики, россиянам бы давно запретили играть. Мне кажется, это дело именно в формате. А сколько в итоге может наших сыграть в Матче звёзд, надо смотреть. Возможно, лига пробует сделать так, чтобы наши хоккеисты тоже участвовали в Кубке мира.

Формат сам странный, потому что выделили шведов и финнов, а чехов тоже нет. Разделение непонятное, должно быть объяснение этому. А так в НХЛ импровизируют, смотрят, как больше привлечь внимание и заработать больше денег. Все же всё равно знают, что собой представляют российские хоккеисты, которые на ведущих ролях», — цитирует Каменского ТАСС.

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