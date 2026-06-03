Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В NHLPA сообщили, что осенью некоторые хоккеисты лиги были против возвращения России

В NHLPA сообщили, что осенью некоторые хоккеисты лиги были против возвращения России
Комментарии

Помощник главы профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси рассказал про голосование осенью 2025 года по вопросу возможного участия российской сборной в турнире формата «лучшие против лучших».

«Профсоюз игроков НХЛ провёл очное голосование среди своих членов по вопросу участия России в турнире «лучшие против лучших» осенью прошлого года. Конечно, были игроки и их страны, которым в тот момент было некомфортно.

Несколько месяцев назад многие быстро подняли руки и сказали: «Это не для меня и не для нашей страны. Мы не будем участвовать». За пять месяцев ситуация изменилась. Уверен, через несколько месяцев всё будет немного по-другому. Но когда игроки говорят такое, мы, конечно, прислушиваемся и поступаем соответствующим образом. До 2028 года у нас ещё есть время», — цитирует Хэйнси Sportsnet.

Материалы по теме
Официально
Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлением относительно допуска сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android