В NHLPA сообщили, что осенью некоторые хоккеисты лиги были против возвращения России

Помощник главы профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси рассказал про голосование осенью 2025 года по вопросу возможного участия российской сборной в турнире формата «лучшие против лучших».

«Профсоюз игроков НХЛ провёл очное голосование среди своих членов по вопросу участия России в турнире «лучшие против лучших» осенью прошлого года. Конечно, были игроки и их страны, которым в тот момент было некомфортно.

Несколько месяцев назад многие быстро подняли руки и сказали: «Это не для меня и не для нашей страны. Мы не будем участвовать». За пять месяцев ситуация изменилась. Уверен, через несколько месяцев всё будет немного по-другому. Но когда игроки говорят такое, мы, конечно, прислушиваемся и поступаем соответствующим образом. До 2028 года у нас ещё есть время», — цитирует Хэйнси Sportsnet.