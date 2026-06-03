Нападающий Антон Слепышев пополнил состав «Автомобилиста»

«Автомобилист» заключил контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Антоном Слепышевым. Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

2 июня 2026 года Слепышев покинул московское «Динамо», где он провёл 62 матча, в которых набрал 27 очков — забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф на счету 31-летнего нападающего четыре матча без набранных очков. За «Динамо» Слепышев провёл два сезона.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Слепышев провёл 662 матча, в которых набрал 310 очков — забросил 144 шайбы и отдал 166 результативных передач.