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ЦСКА подписал контракт с защитником Робом Хэмилтоном

ЦСКА подписал контракт с защитником Робом Хэмилтоном
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ЦСКА заключил контракт на два года с защитником Робом Хэмилтоном. Соглашение действует до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

32-летний канадский хоккеист провёл четыре сезона в КХЛ в составе «Трактора» и минского «Динамо». В 247 матчах он набрал 89 (17+72) очков при показателе полезности «+72». В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Хэмилтон занял второе место среди всех игроков лиги по показателю полезности – «+32».

ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 уступил во втором раунде «Авангарду» со счётом 1-4.

Ранее армейцы заключили новые соглашения с вратарём Александром Самоновым и форвардом Денисом Зерновым.

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